Vallo della Lucania: volontari in strada per coadiuvare gli organi di polizia

Il sindaco di Vallo della Lucania, Antonio Aloia, ieri ha convocato presso Palazzo di Città il tavolo operativo del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) attivato in data 9 marzo. Erano presenti i Responsabili di tre delle funzioni di supporto attivate (Sanità,Volontariato ed Assistenza ala popolazione), i responsabili della Protezione Civile sezione Vallo del Gruppo Lucano,della Croce Rossa Italiana,della Misericordia,il responsabile comunale del servizio di protezione civile,il comandante della Polizia Locale.

L’incontro si è reso necessario per concordare le principali modalità di azioni da seguire a seconda delle necessità che si potrebbero verificare nei confronti di una eventuale evoluzione sul territorio del COVID-19. Si è stabilito, in questa fase,di prevedere, già dal 12 marzo, la presenza di volontari per le strade della Città al fine di coadiuvare gli organi di polizia nella diffusione di informazione ai cittadini finalizzate ai comportamenti da tenere in relazione alle disposizioni dettate dal Governo con specifici DPCM.

Il tavolo sarà riconvocato a secondo della necessità e comunque si è assicurata da parte di tutti la totale disponibilità,ognuno secondo la propria competenza,a mettere in campo tutte le azioni atte a proteggere la popolazione.

“Si raccomanda ai cittadini di offrire la massima collaborazione ed a seguire in maniera rigida quanto viene detto continuamente dai mezzi di comunicazione: stare a casa e uscire solo per motivi di comprovata necessità o per motivi di lavoro. Tuteliamoci tutti insieme osservando le regole”, è l’invito che arriva da palazzo di città.