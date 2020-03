Una Cilentana a L’Eredita: Tonia Morinelli su RaiUno

CASTELNUOVO CILENTO. Domani sera sarà protagonista in tv Tonia Morinelli. Originaria di Castelnuovo Cilento prenderà parte al popolare quiz di RAI 1 “L’eredità”. Tonia sarà una dei concorrenti ospiti di Flavio Insinna che si sfideranno per tentare di vincere il montepremi con il gioco finale della “ghigliottina”, appuntamento fisso del preserale per milioni di telespettatori.

“Erano anni che sognavo di partecipare” confessa emozionata la concorrente cilentana. A partire dalle 18:45, dunque, potremo fare il tifo per lei: un buon modo per impiegare la permanenza in casa.

Ieri un’altra cilentana era stata protagonista sulla Rai. Alessia Vessicchio ha partecipato e vinto il montepremi di 18mila euro a “I Soliti Ignoti”.