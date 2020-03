Sassano: in strada senza motivo aggredisce i carabinieri, arrestato

Nel comprensorio del Cilento e Vallo di Diano le regole del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono rispettate dalla maggioranza dei cittadini. Non mancano però eccezioni e in un caso si è segnalato anche l’arresto di un giovane. Si tratta di un 23enne avvistato in strada a Sassano dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Il giovane non ha saputo fornire spiegazioni sul perché fosse in strada e quando i militari lo hanno fermato ha iniziato ad insultarli.

Il ragazzo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e per i reati previsti per chi non rispetta le prescrizioni del DPCM (pene previste all’articolo 650 del codice penale e cioè l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino a 206 euro «salvo che il fatto non costituisca più grave reato»).

Nel Vallo di Diano si sono segnalate complessivamente 10 denunce; nel Cilento fermate due persone nel territorio del Comune di Camerota perché si erano allontanate dalla loro residenza per andare a trovare la propria fidanzata; medesimo provvedimento a Capaccio Paestum nella giornata di ieri. Una denuncia a Sapri nei giorni scorsi per un circolo che non aveva chiuso nonostante le prescrizioni.