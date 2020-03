Sapri, Gentile: “Stringiamo i denti, ce la faremo”

SAPRI. “Cari concittadini mi rendo conto che inseguire minuto per minuto le varie indicazioni e cambiare radicalmente abitudini sia stressante. Siete bravi e state rispettando al meglio le limitazioni che ogni giorno vi comunichiamo”. A parlare il sindaco di Sapri, Antonio Gentile che si rivolge alla cittadinanza in questo particolare momento.

“Ai tanti che continuano a chiedermi le varie casistiche e interpretazioni faccio un appello: attenetevi all’unico obbligo certo che abbiamo e cioè uscire di casa, muniti di autodichiarazione, solo per motivi di lavoro, se necessario, fare la spesa – uno per famiglia – e medici – spiega Gentile – Tutti gli altri comportamenti riteneteli vietati anche se non trovate nei dispositivi risposta specifica al vostro dubbio”.

Dal primo cittadino un accorato appello ai sapresi: “Comportiamoci da buoni cittadini eliminando dalla nostra quotidianità tutte le attività che per un qualsiasi imprevisto, a prescindere dal coronavirus, potrebbero richiedere l’intervento di un medico o una presa in carico da parte del presidio ospedaliero, quindi evitiamo anche una semplice passeggiata, corsetta, giro in macchina o un qualsiasi comportamento non prudente”.

“Le forze dell’ordine e noi tutti stiamo lavorando senza sosta. Stringiamo i denti. Uniti ce la faremo”, conclude Gentile.