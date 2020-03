Polla, inveisce contro il coronavirus e aggredisce carabiniere: fermato

Un uomo di Teggiano ha aggredito un carabiniere mandandolo in ospedale. E’ accaduto circa un’ora fa, l’uomo è andato in escandescenza inveendo contro il Coronavirus in strada a Polla. I Carabinieri hanno cercato di calmarlo e lui ha colpito un militare con una testata e lo ha mandato al pronto soccorso.

L’uomo è stato poi riportato alla calma e condotto in caserma dagli uomini dell’arma.

Il carabiniere ferito, invece, è stato trasferito presso l’ospedale “Curto” ma per fortuna non ha riportato gravi conseguenze.