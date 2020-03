Piaggine, giovani trasgrediscono le disposizioni: il richiamo del sindaco

Continuano a registrarsi episodi relativi a persone che non rispettano la direttiva di uscire unicamente in caso di esigenza. Le ultime segnalazioni arrivano da Piaggine e il sindaco Guglielmo Vairo è stato costretto a richiamare i genitori di alcuni giovani che sembrano non riuscire a trascorrere le giornate tra le mura domestiche.

“Giungono segnalazioni di ragazzi in età adolescenziale che si incontrano nel parco giochi o che organizzano picnic in montagna. Il nemico contro cui combattiamo è molto subdolo: si serve delle nostre migliori abitudini, la socializzazione, per diffondersi e produrre danni, anche mortali…se non riusciremo a fermare i ragazzi a casa non fermeremo il virus!”, dice il primo cittadino.

Purtroppo episodi del genere non sono isolati. In diverse località del territorio sono soprattutto i più giovani ad essere richiamati perché fuori di casa senza necessità.