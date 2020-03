Coronavirus: dalla Bcc Buccino e Comuni Cilentani sostegno alle imprese

In relazione alla situazione di emergenza sanitaria per il corona virus, la Banca di Credito Cooperativo di Buccino e dei Comuni Cilentani ha varato un primo intervento di supporto creditizio agevolato per soci e clienti, oltre ad alcune iniziative cautelative a tutela di lavoratori e clienti, in coordinamento con la Capogruppo Iccrea.

La BCC di Buccino e dei Comuni Cilentani applica la misura “Imprese in Ripresa 2.0” di cui all’Accordo per il Credito 2019, ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica “COVID-19” e moratoria canone POS per 3 mesi alle imprese socie: Moratoria del canone POS per 3 mesi, solo alle imprese socie, con relativo prolungamento del canone di noleggio del terminale, per le imprese socie operanti nel settore turistico o ad esso connesse (Cod. Cat. Merc. 7011 Alberghi, 7996 Parchi divertimento, 5812 Ristoranti) che abbiano subito un rilevante numero di disdette delle prenotazioni o degli ordinativi.

Tutte le Imprese, invece, titolari di contratti di mutuo, potranno beneficiare della sospensione dell’addebito dell’intera rata dei mutui in essere con la BCC di Buccino e dei Comuni Cilentani fino ad un anno. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Contattare la Banca per definire le possibilità di presentazione della domanda di sospensione o consultare il sito http://bccbcc.it/covid19