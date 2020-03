Coronavirus: Da Zero lancia campagna di crowdfunding per ospedale di Vallo e protezione civile

Dopo un’attenta riflessione Giuseppe Boccia, Paolo De Simone e Carmine Mainenti hanno deciso, mercoledì 11 marzo, di chiudere tutte le sedi di DaZero anticipando la serrata generale imposta dal Governo e contestualmente di contribuire all’azione di contrasto al COVID-19 avviando una campagna di crowdfunding a favore dell’Ospedale San Luca e dell’Associazione di Protezione Civile Gruppo Lucano di Vallo della Lucania.

Campagna di crowdfunding: l’iniziativa di Da Zero

DaZero è da sempre attento al proprio Territorio e in questo momento di emergenza sente ancora di più l’esigenza di intraprendere un’azione concreta a sostegno di quanti sono in prima linea nell’emergenza Coronavirus. Il brand Cilentano propone una raccolta fondi i cui proventi, divisi al 50%, saranno destinati a due realtà impegnate nel contrasto alla diffusione dell’epidemia: l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania e l’Associazione Protezione Civile Gruppo Lucano di Vallo della Lucania.

Fondi per il San Luca e la Protezione Civile

Il San Luca è la struttura di riferimento non solo per la città di Vallo della Lucania, ma per l’intero comprensorio, fatto di piccole realtà disseminate tra le colline e il mare del Parco Nazionale del Cilento. Potenziare le strutture di questo centro sanitario significa rafforzare un intero Territorio e offrire una più sicura assistenza alla popolazione.

La Protezione Civile è un punto di riferimento per tutte le situazioni di emergenza. I volontari prestano la loro opera con grande dedizione, spesso con poche risorse e mezzi a loro disposizione. Un sostegno a queste persone è la risposta alle immediate esigenze delle Comunità Locali. DaZero ripartirà equamente tra l’ospedale e il gruppo della Protezione Civile, le somme raccolte a cui aggiungerà un proprio personale contributo. I Fondi per l’Ospedale saranno versati sul conto dedicato creato dalla BCC del Cilento, mentre quelli per il Gruppo Lucano saranno versati sul conto dell’Associazione.

Questa scelta è fortemente sentita dai 3 soci e da tutto lo staff. DaZero è una grande famiglia che condivide una passione, lavora con cura, fatica e sincerità, esprimendo così tutta quella che é la filosofia che sostiene il progetto nato nel 2014 nel Cilento. “Quello che dà il senso alla nostra attività” – dichiarano i tre soci – “quello per cui abbiamo combattuto e lavorato duramente in questi 6 anni, è l’appartenenza al nostro Territorio al quale saremo sempre grati e per il quale saremo sempre in prima linea. É da qui che è maturata anche la nostra volontà di non restare con le mani in mano e di predisporre una raccolta fondi per sostenere chi come noi non molla mai!” Questo il link tramite il quale effettuare la donazione: https://derev.com/sosteniamo-l-ospedale-san-luca-e-la-protezione-civile-di-vallo-della-lucania



Si può sostenere il progetto di DaZero in modo semplice anche con piccoli importi attraverso bonifici, carte di credito o bancomat. Come recita un vecchio detto Cilentano: “acino, acino se face a macina”