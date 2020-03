Coronavirus, a Sacco giovani in campo per aiutare anziani e disabili

SACCO. Coronavirus, in campo anche le associazioni. In questi giorni surreali in tanti si stanno muovendo per garantire assistenza soprattutto alle fasce più deboli della popolazione. In particolare c’è necessità di aiutare i tanti anziani del territorio che hanno difficoltà a spostarsi anche per le esigenze primarie e sono la categoria più a rischio. Ecco allora che tanti volontari si stanno attivando.

L’iniziativa dei Giovani sacchesi

Tra questi i ragazzi dell’Associazione Giovani Sacchesi che ha deciso di offrire il servizio di consegna della spesa a domicilio. L’iniziativa è rivolta a tutta la cittadinanza, in particolare anziani, disabili o soggetti con patologie gravi che non possono ottemperare alle necessità quotidiane.

Il servizio

L’iniziativa è valida fino al prossimo 3 aprile. Il funzionamento è semplice. Due i recapiti telefonici a disposizione: 3465926334 – 3294782442. Basterà chiamare il giorno precedente e indicare i prodotti di cui si ha necessità. Il tutto verrà consegnato a casa gratuitamente. Il servizio è svolto dal lunedì al sabato.