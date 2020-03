Anche il deputato Edmondo Cirielli, positivo al coronavirus

Anche il Questore della Camera dei deputati, Edmondo Cirielli è risultato positivo al Coronavirus. E’ il secondo deputato contagiato. Prima di lui era risultato positivo Claudio Pedrazzini, del gruppo Misto per il movimento Cambiamo! di Giovanni Toti.

Cresce il timore che possano aumentare i contagi in Parlamento, tanto che nella seduta di ieri sia Camera che Senato si sono riuniti con metà dell’aula vuota per approvare rapidamente l’autorizzazione al governo per lo sforamento del deficit.

“Ora che si è ammalato anche un questore della Camera, che credo fosse ieri in Aula, c’è ancora chi considera un’eresia la creazione di un diritto parlamentare dell’emergenza con voto a distanza, una commissione speciale per i decreti e altre innovazioni? L’ortodossia vera innovazione”, propone Stefano Ceccanti del Pd.