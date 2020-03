Vallo, visite sospese in ospedale: è polemica

VALLO DELLA LUCANIA. «Fateci avere notizie dei nostri familiari». E’ il forte appello che arriva da quanti si recano all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per far visita ai propri parenti ricoverati. Da 48 ore, infatti, il direttore Adriano De Vita ha adottato provvedimento cautelativo che vieta le visite ai degenti. Come si legge nella nota affissa lunedì pomeriggio dinanzi ai reparti, il presidio ospedaliero deve adeguarsi alle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Visite in ospedale solo per casi eccezionali

Per questo stop alle visite salvo casi eccezionali per i quali è comunque necessario ottenere l’autorizzazione del direttore dell’unità ospedaliera ove è ricoverato il paziente.

I familiari dei pazienti: “Fateci incontrare almeno i medici”

Ora, però, i familiari dei pazienti ricoverati chiedono di poter quantomeno incontrare i medici: «Vogliamo parlare con i dottori, conoscere le condizioni dei nostri parenti, avere la possibilità di avere un bollettino, non possiamo restare nel dubbio. Già è difficile lasciare persone spesso anziane e allettate da sole in camera senza il conforto di un familiare».

Le misure, però, restano rigide. In questo periodo di emergenza è necessario non mettere a repentaglio la salute dei pazienti, che avendo già altre patologie possono essere i soggetti più a rischio, e quella dei medici.