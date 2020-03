Lotta a Coronavirus, Governo prepara decreto economico

Il Governo Italiano interviene stanziando le risorse economiche anti Coronavirus in extra-deficit: lo hanno annunciato, in conferenza stampa, il premier Giuseppe Conte ed il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Sarà stanziata una somma straordinaria di 25 miliardi che però non verrà impiegata subito: si tratterà di una sorta di tesoretto da poter utilizzare per ulteriori emergenze. Venerdì infatti, il decreto economico che sarà pubblicato, vedrà impegnati già i primi 12 miliardi.

Alla stesura del provvedimento sta lavorando anche Nunzia Catalfo, ministro del Lavoro: si prevede un allargamento degli ammortizzatori sociali per tutti i lavoratori nonchè la sospensione di versamenti e contributi previdenziali compresi congedi e voucher. Un’ipotesi quest’ultima confermata dallo stesso ministro Gualtieri: molti i tributi che saranno posticipati. L’Italia intanto pare incassare il sostegno dai partner europei: la cancelliera tedesca Angela Merkel ha infatti dichiarato ”regole del pareggio di bilancio meno importanti delle questioni della salute pubblica”. Ma soprattutto dell’UE con la presidente della commissione Ursula Von der Leyen che si dice pronta ad aiutare il nostro Paese con misure economiche di alleggerimento ad hoc della finanza pubblica. Sul suo profilo twitter ha infatti scritto: ”In questo momento, in Europa, siamo tutti italiani”.