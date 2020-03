Coronavirus: un messaggio di positività dai bambini di Agropoli

AGROPOLI. Un messaggio di speranza per le strade mandato dai bambini di Agropoli. L’iniziativa è “Coloriamo le nostre strade con un messaggio di speranza”, ed è partita nelle ultime ore da alcune scuole italiane.



Nello specifico tutti i bambini saranno invogliati a fare un bel disegno, in particolare un arcobaleno con la scritta “Tutto andrà bene”, e ad appenderlo sul cancello delle proprie abitazioni. L’intento è trasmettere un messaggio di positività in questi giorni in cui tutti i bambini e i ragazzi sono costretti a stare a casa per le scuole chiuse in seguito all’emanazione del decreto per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Si punta così a far sentire tutti i bambini d’Italia vicini, durante questi giorni strani e particolarmente tristi. Già da ieri sui cancelli delle abitazioni e sulle porte di alcuni negozi di Agropoli sono stati affissi questi disegni. “Continuiamo e uniamoci tutti per trasmettere questo messaggio di positività e speranza con altri disegni da appendere in tutte le strade del territorio del Cilento”, fanno sapere i promotori dell’iniziativa sul territorio.