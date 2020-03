Coronavirus, San Giovanni a Piro sospende la Tosap

Il Comune di San Giovanni a Piro ha deliberato la sospensione della riscossione della tassa di occupazione suolo pubblico. Un provvedimento, si legge nella delibera, “in segno di solidarietà e di concreto sostegno all’economia del territorio in un momento già di per sé difficile per attività commerciali e in particolare per quelle legate alla somministrazione di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale”.

“Con la Giunta abbiamo ritenuto di esentare i commercianti dalla TOSAP (tassa per l’occupazione del suolo pubblico) per la stagione invernale (ottobre 2019-marzo 2020) e primaverile (aprile-maggio 2020). Un atto di solidarietà e di concreto sostegno ai nostri esercizi commerciali in questo difficile momento”, ha detto il sindaco Ferdinando Palazzo.

Quello del Comune di San Giovanni a Piro rappresenta un primo segnale di sostegno all’economia comunale, nel mezzo di questa emergenza.