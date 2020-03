A Castelnuovo e Roscigno interventi di sanificazione del territorio

Emergenza coronavirus, al via la sanificazione del territorio. Diversi comuni hanno avviato o stanno per avviare iniziative in tal senso. I primi sono Roscigno e Castelnuovo Cilento. In quest’ultimo comune l’appuntamento è alle ore 19 di oggi, 11 marzo. A Roscigno, invece, interventi dalle 20.

Sanificazione e disinfestazione richiedono specifiche prescrizioni per i cittadini: è necessario provvedere alla chiusura delle finestre e dei balconi; coprire arnie, voliere, gabbie e contenitori alimentari per animali domestici.

I prodotti utilizzati, comunque, non comportano rischi per la popolazione.