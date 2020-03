Sapri, stop all’attività dell’ambulatorio di diabetologia

SAPRI. “Alla luce delle disposizioni aziendali relative all’attuale stato di emergenza Covid 19, gli ambulatori di Diabetologia sono stati momentaneamente sospesi”, lo rende noto la dottoressa Mara Pizzo. Per limitare i disagi è stata disposta una proroga di due mesi della validità dei Piani Terapeutici dei farmaci per diabetici ( Fascia A/PHT, H e A) in scadenza a partire dal 9/03/20.

“Per garantire la continuità di cura ed in tutela di una fascia di popolazione a maggiore rischio di contagio di COVID19 la Direzione Sanitaria di questo P. O. autorizza a dare disponibilità per consulto telefonico nei giorni di Martedì 10 e 31 dalle ore 17 alle 19 ( 0973/609237 – 609258 Ambulatorio di Diabetologia) .

La dottoressa Pizzo ha deciso comunque di restare a disposizione per consigli e problematiche urgenti. Infine un appello: “Mi raccomando di attenervi rigorosamente alle direttive ricevute e di effettuare un accurato controllo glicemico”.