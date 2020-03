Omignano, auto a fuoco nella notte

Ancora un’automobile a fuoco ad Omignano. E’ successo questa notte, nei pressi del bivio per Orria, al confine con il Comune di Salento. L’incendio ha interessato una Fiat Stilo station wagon di proprietà di un medico della zona. La vettura era parcheggiata sotto una tettoia adiacente una villetta. Le fiamme si sono innescate nel cuore della notte.

Alcuni residenti si sono accorti di quanto stava accadendo e sono intervenuti per provare a domare le fiamme ma l’esplosione del serbatoio li ha fatti desistere. Sul posto sono poi giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania che hanno provveduto a domare il rogo. Oltre alla Fiat Stilo era presente nelle vicinanze anche un’altra vettura che è stata danneggiata ma in modo lieve. Da comprendere le cause del rogo.

Soltanto una settimana fa ad Omignano Capoluogo era stata data alle fiamme l’auto di un consigliere comunale, una Fiat 600. In questo caso, però, si era immaginato subito si trattasse di un atto doloso.