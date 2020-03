Omignano: a fuoco auto di consigliere comunale

Attimi di paura nel corso della notte ad Omignano Capoluogo. Un’auto ha improvvisamente preso fuoco. Si tratta della Fiat 600 di un consigliere comunale. Era parcheggiata dinanzi alla sua abitazione. Le fiamme hanno rischiato di diffondersi anche ad una vettura in sosta nelle immediate vicinanze. E’ stato il proprietario di quest’ultima a rendersi conto di quanto stava accadendo e ad intervenire per primo.

Del caso sono stati poi informati i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania.

Non si esclude l’ipotesi dolosa. Sembra, infatti, che in zona fosse parcheggiata una terza automobile sulla quale sarebbe stato presente del liquido combustibile.