Italia zona rossa, ecco i comportamenti da seguire

L’Italia è tutta “zona rossa”. Lo ha deciso il governo, con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha sottolineato come “non ci sia più tempo” per aspettare e che un cambiamento delle nostre abitudini sia “necessario” per salvare il Paese.

Ma quali sono queste abitudini? Quali sono i luoghi che possono essere frequentati? In che modo? E quali rimarranno chiusi? Quali comportamenti bisogna adottare in questo periodo fatto di una lunga quarantena tra le mura domestiche e di brevi uscite per soddisfare, senza ansie e corse, i primari bisogni alimentari?

Le domande sono molteplici. Per indurre le persone a tutelare la propria salute, e quella degli altri, è stato creato un volantino volto proprio a rispondere a questi dubbi. Un modo semplice e intuitivo per vivere senza affanni questo difficile momento.