In Cilento l’iniziativa social: dirette Facebook per intrattenere i più piccoli

In questo momento è necessario rimanere il più possibile in casa, si è pensato dunque di iniziare ad utilizzare i social in maniera costruttiva mettendo a disposizione degli spazi per grandi e piccini. Intrattenere i bambini con degli “svaghi” alternativi potrebbe rendere meno pesante la situazione che si sta vivendo sotto l’aspetto psicologico. È per questo che nel Cilento il gruppo Facebook “Se fossi il sindaco” sta organizzando, con la collaborazione di alcuni genitori ed insegnanti anche in pensione, delle piccole dirette per intrattenere i bimbi di ogni età con dei giochi costruttivi, delle piccoli nozioni didattiche che possono spaziare dal dettato, una filastrocca, una poesia a delle addizioni, problemi, esperimenti scientifici che ai bambini piacciono molto.

“Il nostro territorio in alcune zone è sprovvisto di sistemi per avviare le lezioni online, allora mamme tutte insieme facciamolo con il cuore, rendiamoci parte attiva per i nostri figli!”, fanno sapere i promotori dell’iniziativa.

Il gruppo “se fossi il sindaco” invita anche a seguire la Santa Messa in diretta dalla Parrocchia “San Marco Evangelista” di Camerota, con il Parroco Don Antonio Toriello: appuntamento ogni mattina alle ore 10:30 (mentre venerdì sarà proposta la Via Crucis); ogni sera, invece, alle ore 18:30, diretta dalla Parrocchia “Maria SS del Rosario” di Pompei con il parroco Don Angelo.

Chiunque volesse partecipare alle dirette può iscriversi al gruppo al gruppo. Per qualunque ulteriore informazione contattare i seguenti numeri 3477352932 – 3406804945