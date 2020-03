Coronavirus: limitazioni per gli uffici ad Agropoli, task force a Castellabate

Coronavirus, limitazioni per l’accesso agli uffici del Comune di Agropoli. All’ufficio di Stato Civile potranno accedere per dichiarazioni di nascita e morte ed ogni altro certificato soltanto le persone legittimate; per le pubblicazione di mastrimonio fino ad un massimo di 4 persone. Accesso limitato e controllato all’anagrafe; per l’ufficio protocollo dimostrare l’urgenza della richiesta. Per tutti gli altri uffici l’accesso è sospeso. La società partecipata Agropoli Cilento Servizi, invece, sarà possibile accedere solo previa prenotazione ai seguenti contatti: 0974/825771, 3311857066, pec: agropoliservizisrl@legalmail.it, e-mail: a.cilentoservizi@tiscali.it.

A Castellabate, invece, sono state fissate specifiche regole per affrontare l’emergenza e potenziato l’organico di polizia locale con 5 nuove unite. Gli agenti, insieme ai carabinieri, eseguiranno costantemente accertamenti volti al rispetto delle disposizioni previste nei provvedimenti del governo e della regione, con particolare attenzione al controllo degli ingressi dalla zona rossa”.

I volontari della protezione civile, invece, saranno operativi ai fini della prevenzione e sensibilizzazione delle buone pratiche igienico-sanitarie e di supporto alla popolazione.

Per ogni informazione è attivo il numero del COC 339 8749517 operativo dalle ore 8:00 alle ore 20.00.