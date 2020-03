Coronavirus: ecco le misure adottate da Consac

La Società Consac Gestioni idriche, a seguito dell’ultimo decreto emanato dal Governo, in via precauzionale, invita gli utenti, ad utilizzare i mezzi di comunicazione telefonica e web e a non affollare gli uffici. Pertanto sono state previste delle iniziative a tutela della salute pubblica, rafforzando i servizi online al fine di ridurre le code agli sportelli.

Nello specifico, il call center è operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00, e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:30. Inoltre, saranno attivi sono stati attivati i nuovi servizi di “live chat” e “Richiamiamo noi”, accessibili dall’homepage del sito aziendale www.consac.it. In questo modo sarà possibile interloquire telematicamente con personale aziendale o essere contattati per chiarimenti su fatture o altro dopo aver inserito, negli appositi spazi, i propri dati e recapiti.

Lo scopo è di minimizzare gli spostamenti e le frequentazione dei luoghi aperti al pubblico, al fine di adottare una misura di precauzione e buon senso.

Tutti i servizi offerti agli sportelli e ai punti informativi sono ugualmente accessibili dal sito aziendale previa registrazione all’area personale, attraverso la compilazione di form online o l’invio di un’e-mail, una volta compilati, dei moduli cartacei resi disponibili nell’apposita sezione.