Alfano: medicine e spesa a domicilio. Il sindaco: “applichiamo alla lettera le disposizioni”

Un’accorata lettera ai cittadini di Alfano per rassicurarli in questo momento di emergenza e al contempo fornire indicazioni utili su come comportarsi. E’ l’iniziativa del sindaco Elena Anna Gerardo. Il primo cittadino invita a rispettare i provvedimenti del Governo, riassunti nella missiva, e aggiunge: “Comprendo la vostra legittima preoccupazione ed anche la confusione per i provvedimenti governativi e regionali che si stanno susseguendo ormai di giorno in giorno ma chi chiedo di applicare alla lettera tutte le disposizioni che ci vengono dettate poiché l’unico modo di bloccare la diffusione del virus è rimanere in casa il più possibile”.

Il sindaco di Alfano, poi, ha annunciato massimo rigore da parte dell’Ente per far sì che vengano rispettati i vari provvedimenti disposti dal Governo ed annunciata due importanti iniziative. La prima riguarda il servizio di spesa a domicilio che verrà offerto in particolare ad anziani e alle fasce più deboli in collaborazione con le attività commerciali. Poi una ulteriore progetto avviato: “i pazienti del dottore Francesco Lettieri possono richiedere le ricette mediche direttamente tramite messaggio o WhatsApp da inviare al dr. Nicola Villano (3381107217). Sarà cura dei dottori Lettieri e Villano consegnare direttamente le ricette al farmacista”. Due ragazze che si sono offerte volontariamente provvederanno a consegnarle a domicilio.

“Il Momento è duro – conclude il sindaco Gerardo – ma proprio in questi momenti dobbiamo essere in grado di conservare l’ottimismo e di compiere tutte le azioni possibili per tutelare noi stessi e coloro che ci circondano”.