Sulla tratta Napoli – Sapri arrivano i nuovi treni rock

“A seguito di mia sollecitazione personale ai vertici di Trenitalia, finalmente la Società ha deciso di utilizzare materiale rotabile più confortevole e moderno sulla tratta regionale Napoli-Salerno-Sapri, ossia i nuovi treni Rock, a 5 o 6 pezzi, la cui fornitura è prevista nell’ambito del contratto di servizio 2020-2025”. Lo ha annunciato il senatore Francesco Castiello.

“Il rinnovo della flotta regionale dei convogli di Trenitalia rientra nel programma di acquisti di nuovi treni per i pendolari, fortemente voluto dal M5S e in particolare dall’ex ministro Danilo Toninelli, con una commessa da oltre 4,3 miliardi di euro che, per valore economico e numero di treni, non ha precedenti in Italia”, prosegue il parlamentare pentastellato

Rock è il nuovo treno regionale ad alta capacità, progettato e costruito da Hitachi Rail Italy per Trenitalia. Esso è frutto delle migliori tecnologie italiane e giapponesi, disponibili nel gruppo

Hitachi, completamente assemblato in Italia. Può raggiungere la velocità massima di 160 km/h, è composto da 4, 5 o 6 carrozze a due piani, può ospitare circa 1.400 persone di cui oltre 600 comodamente sedute.