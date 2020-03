Sala Consilina, incidente sulla A2: furgone si ribalta

Attimi di paura nel primo pomeriggio sulla A2, nei pressi dello svincolo di Sala Consilina. Un furgone che viaggiava lungo la corsia sud, per cause ancora in via d’accertamento si è ribaltato andando ad occupare una delle corsie.

Immediatamente sono intervenuti i sanitari del 118, gli uomini della Polstrada e i tecnici dell’Anas. Per fortuna l’autista a bordo del mezzo non ha riportato serie conseguenze.

Disagi si registrano alla circolazione in attesa della rimozione del veicolo incidentato.