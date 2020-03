Evasione fiscale, maxi sequestro nella Piana del Sele

In data 2 marzo 2020, militari del Comando provinciale di Salerno della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, emesso dal G.I.P di Salerno su richiesta della locale Procura della Repubblica, avente ad oggetto i beni necessari per cautelare il profitto del reato maturato con l’omessa dichiarazione di redditi imponibili per circa 6 milioni di euro.

I finanzieri della Compagnia di Eboli, diretti dal magg. Nunzio Napolitano, hanno così provveduto a bloccare conti correnti, disponibilità finanziarie e 98 autoveicoli, tra cui Maserati, Stelvio, Alfa Giulia, Porsche, Jaguar, per un valore complessivo pari a 1 milione e mezzo di euro.

Il titolare dovrà rispondere del reato di dichiarazione infedele, punito dall’art. 4 del d.lgs. 74/2000.