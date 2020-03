Emergenza coronavirus: documento condiviso dei sindaci del Vallo

“Vista la grave situazione determinatasi, a seguito delle decisioni assunte per il Coronavirus per la Lombardia, dal Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Campania, ho ritenuto opportuno convocare i colleghi Sindaci presso il COM 13 della Comunità Montana al fine di valutare in modo unitario le azioni congiunte da attivare nell’immediato e far fronte all’emergenza”. L’iniziativa è del presidente dell’Ente Raffaele Accetta. Ieri l’incontro degli amministratori locali che ha firmato un documento condiviso con le misure da intraprendere in questo contesto.

I sindaci valdianesi hanno fissato precise regole per i cittadini del comprensorio riprendendo le ordinanze della Regione e le regole fissate dal Governo: chiunque rientri da nord dovrà comunicarlo e restare per 14 giorni in quarantena. Bar, ristoranti, ed esercizi pubblici dovranno evitare gli assembramenti e rispettare le regole fissate dal Governo.

E ancora: sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale gioco, sale scommesse e bingo, discoteche e attività similari; sospese anche cerimonie civili e religiosi, annullati, eventi e feste e chiuse piscine, palestre e centri benessere. Un invito alle forze dell’ordine affinché effettuino controlli sul rispetto delle prescrizioni.