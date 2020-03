Casa Surace presto in Tv con un nuovo programma

Tra nonne ossessionate dai nipoti sciupati e i “pacchi da giù”, i protagonisti di Casa Surace, originari di Sala Consilina, hanno fatto del cibo una delle caratteristiche della propria comicità e della propria produzione web. Era solo questione di tempo quindi, perché sbarcassero sulla tv lineare con un programma che avesse al centro la cucina. Al momento si sa poco di questo nuovo programma che andrà in onda su Canale Nove.

L’annuncio è apparso, nei giorni scorsi, sui social ed è rivolto principalmente agli utenti appassionati di cucina, che vivono a Roma ma provengono da altre regioni, che vogliono mettersi in gioco e partecipare ai casting.

In realtà “Casa Surace” è una ben nota serie trasmessa via web e che riscuote da tempo un ottimo successo, correlata in modo simpatico quanto realistico con scene più o meno ordinarie di vita. Nel nuovo programma TV, che avrà lo stesso nome della serie, verranno mostrati momenti vari di quotidianità di numerosi “fuorisede” del tutto o quasi incapaci di cucinare e costantemente in spasmodica attesa di quanto viene spedito o portato di persona da genitori e nonni.

L’idea di procedere a questa nuova esperienza è partita dalla società di produzione “Pesci Combattenti” che ha all’attivo, tra l’altro, due programmi alquanto seguiti dal pubblico come Unti e Bisunti e Il Salone delle Meraviglie, in onda su Real Time.

L’appello è quindi rivolto principalmente ai fori sede, senza limiti di età. Chi si riconosce nel profilo, e ha voglia di stare agli scherzi di Casa Surace, può quindi proporre la propria candidatura al numero 3938750857 o inviare una mail a castingcasasurace@gmail.com.