Auletta: nuova sede per la Guardia Medica

Nuova sede per la Guarda Medica di Auletta. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pietro Pessolano, ha concesso in comodato d’uso gratuito, i locali comunali situati in via Largo Cappelli da adibire a guardia medica locale.



La concessione durerà per 10 anni, salvo rinnovo, con il vincolo all’utilizzo finalizzato alla prestazione del servizio di guardia medica. Inoltre l’Asl, come specificato da contratto, si farà carico di tutte le manutenzioni ordinarie che dovessero rendersi necessarie e del pagamento delle utenze.

Precedentemente la guarda medica era situata nei locali dell’edificio della Scuola Secondaria di I° grado “Don Bosco”, in seguito ai lavori di adeguamento sismico da effettuare al plesso scolastico, si è disposto di trasferire il presidio medico.