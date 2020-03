Alburni: i sindaci si organizzano per l’emergenza coronavirus

OTTATI. I Comuni degli Alburni si mobilitano per affrontare l’emergenza coronavirus. Su iniziativa del sindaco di Ottati, Elio Guadagno, si è tenuto un incontro tra gli amministratori locali. Obiettivo: individuare azioni congiunte da intraprendere in questa fase, soprattutto volte a fornire assistenza alle categorie più a rischio e a contenere l’arrivo di persone dal Nord per le quali il Governo ha disposto il divieto di ingresso ed uscita.

Alcuni amministratori locali, come il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, avevano già preso dei provvedimenti rigidi per evitare che chi rientrasse dalle aree del contagio non lo comunicase alle autorità competenti. Con il nuovo incontro sono state individuate nuove iniziative da adottare.

Nella giornata di oggi verrà emesso un documento unitario con le iniziative intraprese. Anche i centri alburnini forniranno assistenza agli anziani, d’accordo con le attività commerciali, verificheranno che non vi siano assembramenti e che siano rispettate le regole fissate dal decreto del Consiglio Dei Ministri. Infine saranno indicate regole severe per chi rientra dal nord senza comunicarlo. Al momento non si segnalano criticità sul territorio.