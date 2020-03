Cilento, controlli anche nelle stazioni. In quarantena i rientrati dal nord

Di concerto con il Comandante della Polfer di Sapri il comune ha attivato le procedure di controllo sulla stazione per chi arriva dalle zone rosse (regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Novara, Treviso e Venezia).

“Ricordo che chiunque arrivi dalle zone rosse è obbligato a comunicare alle autorità competenti i propri spostamenti; in caso contrario è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’articolo 3, co 4, del DL 23 febbraio 2020, n. 6 – ha detto il sindaco Gentile – Con le altre FFOO presenti sul territorio stiamo organizzando i controlli sulle strade. È una questione di buon senso e di sicurezza collettiva. Non fate i furbi perché ne va della salute di tutti!”

A Rutino 13 persone rientrate dal nord nella notte sono state messe in quarantena in una struttura privata data in comodato al Comune. Controlli della polizia locale a Camerota.