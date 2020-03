Agropoli: sospese celebrazioni nella Chiesa della Madonna di Costantinopoli

Stop alle celebrazioni presso la suggestiva chiesetta della Madonna di Costantinopoli, nel centro storico di Agropoli. Lo ha reso noto il parroco don Carlo Pisani. Il provvedimento rientra nelle misure atte a frenare la diffusione del coronavirus. La chiesa sita all’ingresso del borgo, infatti, è piccola e presenta spazi angusti che non permetterebbero di rispettare la distanza di almeno un metro tra le persone, così come da ordinanza del Consiglio dei Ministri. Non si tratta dell’unico provvedimento preso dalla parrocchia.

“In ottemperanza alle norme emanate dal Consiglio dei Ministri e alla circolare dei Vescovi della conferenza Episcopale Campana, onde favorire il rispetto delle distanze di sicurezza, le celebrazioni settimanali e domenicali subiranno alcune variazioni, a partire da domenica 08 marzo 2020”, ha annunciato don Carlo.

Questo il nuovo programma delle celebrazioni:

Il mercoledì alle ore 17.30 e la domenica alle 17.00 nella Chiesa “S. Francesco”;

il giovedì e il sabato alla ore 17.30 nella Chiesa Madre “Ss. Pietro e Paolo”;

il venerdì alle ore 16.00 Via Crucis all’aperto dalla piazza Madonna di Costantinopoli alla Chiesa Madre “Ss. Pietro e Paolo”;

la domenica alle ore 10.30 e alle ore 18.15 nella Chiesa Madre “Ss. Pietro e Paolo”.