Vallo: da questo weekend scattano maggiori controlli

Scatta oggi e proseguirà fino al prossimo 4 luglio, il progetto “Azioni per la sicurezza urbana”, varato dall’amministrazione comunale di Vallo della Lucania per potenziare i controlli sul territorio. Coinvolto tutto il personale di polizia municipale che estenderà la sua attività anche in orario serale e notturno. Almeno due unità monitoreranno il territorio in particolare nella fascia oraria tra le 21 e le 22 e tra l’1 e le 2.

Ad essere sorvegliati i luoghi di aggregazione notturna e in particolare piazza Vittorio Emanuele e via Angelo Rubino. “Il progetto costituisce obiettivo di interesse pubblico, con cui l’Amministrazione Comunale intende garantire la presenza e l’assistenza del personale della polizia municipale, in quanto, da alcuni mesi si rilevano e sono segnalate al Comando Polizia Municipale problematiche di vivibilità del centro urbano, connesse al rinnovato interesse dell’utenza giovanile verso i nuovi luoghi di aggregazione che si sono insediati nel centro abitato di Vallo della Lucania; in particolare in piazza Vittorio Emanuele II° ed in via Angelo Rubino”, evidenziano da palazzo di città.

“Grazie all’apertura di nuovi pubblici esercizi, che assolvono al ruolo di luoghi di richiamo per scambi sociali tra i giovani del territorio, soprattutto in piazza Vittorio Emanuele II° ed in via Angelo Rubino si concentra un gran numero di avventori in orario tardo serale ed in orario notturno – proseguono dal Comune – Non di rado gli assembramenti notturni degradano in schiamazzi e conseguenziale disturbo della quiete pubblica e, più frequentemente, si registrano violazioni alle più elementari norme sulla circolazione stradale, alla zona a traffico limitato e, in taluni casi, degenerano in sinistri stradali”.