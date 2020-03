Serie B: Perugia-Salernitana, la soddisfazione di Serse Cosmi

Nel pomeriggio la Salernitana ha collezionato la terza sconfitta consecutiva in trasferta. La sfida con il Perugia, termina 1-0 per il team umbro, che torna al successo dopo 5 sconfitte consecutive.

Queste le parole di Serse Cosmi, tecnico degli umbri, al termine della gara: «Fino al gol ho visto forse il miglior Perugia della mia gestione. Poi dopo il gol-spiega Cosmi- abbiamo calato il ritmo. Non per scelta nostra ma perchè volevamo capire un altro tipo di partita. Secondo tempo è stato diverso, nel primo tempo non abbiamo mai subito un tiro in porta. Abbiamo avuto anche tante occasioni –continua il tecnico- per fare il due a zero. Vittoria meritatissima. Ci voleva questa vittoria anche se non toglie tutte le difficoltà che abbiamo creato anche per colpa nostra. Bisogna ancora fare parecchio.

Tranne che col Benevento-conclude Cosmi- siamo tornati sempre nello spogliatoio sullo 0-0 ma non serve tornare indietro. In questo momento non voglio alibi e ci siamo ripromessi di essere diversi e dare soddisfazioni a tutti. Ovviamente per soddisfazioni intendo i punti. Sono contento per tutti, anche per i tifosi che non c’erano».