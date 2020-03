Palinuro, istituto tavolo tecnico con operatori del comparto turistico

Nei giorni scorsi a Palinuro è stato istituito un importante tavolo tecnico composto da tutti gli stakeholders del comparto turistico. A fare gli onori di casa l’assessore del Comune di Centola Angela Ciccarini. Presenti anche l’assessore regionale al turismo, Corrado Matera e Paola Cappuccio, delegata al turismo del Comune di Pisciotta.

“Abbiamo discusso di un importante strategia per superare al meglio questo momento di oggettiva criticità – ha detto l’assessore Ciccarini – L’obbiettivo è quello di coinvolgere nella discussione, oltre gli operatori turistici locali, i colleghi delegati al turismo dell’intera fascia costiera per lavorare, sotto una cabina di regia regionale, come unica destinazione ad una programmazione turistica condivisa evitando, tra le altre cose, che il panico da coronavirus possa danneggiare un comparto che dà lavoro a centinaia di imprese, in diverse categorie merceologiche e a migliaia di lavoratori”

“Un ringraziamento sentito va ai presidenti di tutte le associazioni e all’assessore al turismo della Regione Campania Corrado Matera che, anche in questa occasione, dimostra con la sua presenza grande attenzione e vicinanza al Cilento e al nostro territorio”, ha concluso.