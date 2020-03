Coronavirus, rivolta al carcere di Salerno

Rivolta in corso al carcere di Salerno-Fuorni “Antonio Caputo” dove oltre cento detenuti hanno devastato un intero piano. La protesta violenta sarebbe scoppiata nel momento in cui la direzione della casa circondariale ha comunicato la decisione di sospendere i colloqui per l’allerta Coronavirus.

La Polizia Penitenziaria e i carabinieri hanno placato la situazione. Sul posto anche il questore di Salerno e il comandante dei carabinieri provinciali.

L’ampio dispiegamento di forze, fra cui militari del decimo Reggimento Mobile Carabinieri Campania ed elicottero del Nec di Pontecagnano, ha ricondotto alla ragione gli animi dei detenuti.