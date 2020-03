Agropoli: nuovo tampone positivo

C’è un nuovo tampone positivo ad Agropoli. È quanto emerge dagli esami eseguiti oggi al Cotugno di Napoli. 11 i test su persone entrate i contatto con l’estetista già contagiata. A risultare positivo il tampone eseguito sul compagno dalla 34enne.

L’Unità di Crisi della Protezione civile della Regione Campania ha comunicato che nel pomeriggio di oggi sono stati esaminati 71 tamponi presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno.

Di questi 12 sono risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. Nella mattinata erano stati esaminati 48 tamponi di cui 14 risultati positivi. Totale positivi in Campania: 89 di cui uno guarito.

“Dobbiamo imparare a convivere con questo problema” ha detto il sindaco Coppola.