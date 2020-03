Vallo della Lucania: annullato il mercato settimanale

VALLO DELLA LUCANIA. Niente mercato settimanale. Il sindaco Antonio Aloia firmerà in mattinata un’ordinanza in cui vengono fissate le regole che i cittadini dovranno seguire in questo periodo di emergenza coronavirus, recependo le indicazioni del decreto già approvato dal Consiglio dei Ministri. Si tratta di disposizioni che bisognerà rispettare a scopo cautelare per evitare la diffusione del contagio.

Prescrizioni sono previste per la frequentazione di luoghi pubblici, chiusi e all’aperto, oltre che per eventi e manifestazioni. Il Governo, infatti, ha disposto che siano sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Gli sport di base in palestre o piscine sono ammessi solo se rispettano le norme di igiene e sempre la distanza di sicurezza di almeno un metro.

Previste raccomandazioni per tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita. A loro l’invito ad evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Questi provvedimenti hanno già determinato la chiusura del cineteatro La Provvidenza che ha sospeso l’attività e si estenderanno ad altri luoghi pubblici. Per domani annullato anche l’appuntamento con il mercato settimanale.