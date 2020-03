Agropoli, scontro tra auto: una finisce contro un bar

Incidente stradale questa sera ad Agropoli all’incrocio tra via della Libertà e via Alcide De Gasperi. È successo intorno alle 21. A scontrarsi una Fiat Punto ed una Smart. La prima vettura proveniva dalla stazione la seconda dalla strada della Fornace. Per cause ancora in via di accertamento le auto si sono scontrate; entrambe sono carambolate verso l’ingresso di un bar.

Per fortuna in quel momento non c’era nessuno sul marciapiede altrimenti sarebbe rimasto investito e si sarebbe rischiata una tragedia.

Sul posto i Carabinieri della compagnia di Agropoli che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro. I due uomini a bordo delle vetture, per fortuna, non hanno riportato conseguenze.