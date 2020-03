Agropoli: accolti 19 ricorsi per i verbali dell’autovelox

“La Polizia Municipale di Agropoli, tramite posta elettronica certificata, per ordine della Prefettura di Salerno, ci ha notificato le prime ordinanze di accoglimento avverso l’illegale autovelox di Agropoli (naturalmente a tutt’oggi spento)”. Lo ha reso noto l’avvocato Giuseppe Russo, a capo dell’associazione Noi Consumatori. In particolare sono stati notificati 19 accoglimenti: 4 per vizi di forma e i restanti con ordinanze motivate dall’assenza di autorizzazione da parte del Comune

“Sicuramente nei prossimi giorni e nelle prossime settimane ci saranno, mano a mano, notificate tutte le Ordinanze di accoglimento e, ovviamente, tenuto conto che a notificarle deve essere la Polizia Municipale Agropolese vigileremo affinché tali notifiche siano adempiute celermente e correttamente”, dice Russo.

Il presidente dell’associazione dei consumatori chiosa parlando di “una vittoria inconfutabile. La Prefettura ha messo nero su bianco l’irregolarità delle contravvenzioni elevate per assenza di autorizzazione”.