Promozione: venticinquesimo turno alle porte nel gruppo D

Promozione, turno numero 25

Nel weekend alle porte si è giocherà, nel gruppo D di Promozione campano, il turno numero 25, il decimo, sui quindici in programma, del girone di ritorno.

Le squadre di testa

La Virtus Cilento, prima della classe, farà capolino tra le mura amiche del Coperchia, formazione penultima in campionato. Trasferta sul campo del Centro Storico per il Salernum Baronissi, terza in classifica, mentre la Calpazio, seconda, attende la Sanseverinese. Lo Sporting Pontecagnano, infine, tra le squadre di testa giocherà in casa contro la Giffonese.

Le altre sfide

Tra le altre la Sarnese cercherà di respingere gli assalti del Real Palomonte, come il San Marzano quelli della Rocchese. Più agevole il compito della Temeraria ,con l’Herajon ultima della classe, chiude il quadro, infine, San VIto Postinano, Giffoni Sei Casali.

Ultimo turno

Coperchia vs Virtus Cilento Calpazio vs Sanseverinese Centro Storico vs Salernum Baronissi Sporting Pontecagnano vs Giffonese San Vito Positano vs Giffoni Sei Casali Sarnese vs Real Palomonte Rocchese vs San Marzano Temeraria vs Herajon

Promozione Classifica