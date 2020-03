Eccellenza: trasferta agevole per la Polisportiva Santa Maria

Giornata numero 28 da disputare in Eccellenza, nel raggruppamento B regionale., dove si giocherà l’undicesimo appuntamento del girone di ritorno.

Eccellenza: le sfide d’alta classifica

La capolista Polisportiva Santa Maria farà visita alla Battipagliese, formazione in netta difficoltà e che nell’ultimo periodo scende in campo con la formazione juniores. Trasferta anche per la seconda della classe: la Palmese, in una sorta di testa-coda, cercherà riscatto sul terreno di gioco dell’Alfaterna, penultima. Il Costa d’Amalfi, terzo,ospita, invece, la Virtus Avellino, formazione di poco sopra la zona play-out. Big match di giornata, invece, tra Vis Ariano e Scafatese, formazioni che puntano di disputare la post-season valevole per il salto di categoria.

Le altre gare

Nelle altre sfide gara agevole, sulla carta, per il Castel San GIorgio, opposto all’Eclanese, ultima in graduatoria. Scontro diretto in zona salvezza tra Lioni ed Angri, e tra un Vico Equense in ripresa ed il Sant’Agnello. Match interessante tra Cervinara e Faiano, squadre che nell’ultimo turno hanno superato le prime due della classe. Chiude il quadro la trasferta in Irpinia del Buccino, opposto all’ostico Grotta.

Prossimo turno

Battipagliese vs Polisportiva Santa Maria Alfaterna vs Palmese Costa d’Amalfi vs Virtus Avellino Vico Equense vs Sant’Agnello Vis Ariano vs Scafatese Castel San Giorgio vs Eclanese Lioni vs Angri Cervinara vs Faiano Grotta vs Buccino

Classifica Eccellenza girone B