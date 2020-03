Coronavirus, pompiere di Napoli contagiato: era stato in Cilento

Registrato un caso di Coronavirus anche all’ospedale San Paolo, di Fuorigrotta, a Napoli. Un 41enne giunto in tarda mattinata nel presidio di via Terracina, è stato isolato e assistito come caso sospetto fino all’esito del tampone. I test effettuati per accertare la presenza del virus, hanno confermato poco prima delle 21 la presenza dell’infezione da Covid-19.

L’uomo è stato trasferito presso l’ospedale Cotugno dove proseguirà le terapie.

Il paziente è un vigile del Fuoco napoletano che da circa una settimana accusava febbre. Dalle prime informazioni riportate da Il Mattino risulta che il 41enne non si era spostato né aveva frequentato regioni e luoghi a rischio ma recentemente era stato nel Cilento.