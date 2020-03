Coronavirus: 3 casi nel salernitano, 38 in Campania

Sale il numero dei contagiati da coronavirus nel Salernitano: arrivano a tre i casi nel Cilento e c’è un primo positivo al Covid–19 anche a San Valentino Torio. Il tampone, invece, ha escluso la positività per un giovane di Campagna e una donna di Capaccio Paestum ricoverata all’ospedale “Curto” di Polla.

E’ di 38 persone, invece, il bilancio dei contagiati da coronavirus in Campania.

“I tamponi effettuati fino a ieri sono in tutto 524, quindi questo ci lascia una visione più serena, rispetto ai 38 risultati positivi. Il paziente 1 (l’avvocato napoletano) è ricoverato ma è stabile e non presenta condizioni gravi. Per il momento sono tutti casi riconducibili a persone venute dal Nord, ma stiamo in guardia visto che potrebbe presentarsi il focolaio Campano” ha detto Maurizio Di Mauro, direttore generale dell’ospedale Cotugno che spiega: “abbiamo messo in campo tutte le procedure. Per adesso, la situazione è tranquillizzante, a differenza della Lombardia, per esempio, che si trova in una situazione davvero critica”.