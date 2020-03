Capaccio Paestum tappa del campionato italiano di Beach Volley

CAPACCIO PAESTUM. Il Campionato Italiano di Beach Volley tornerà a far tappa nel Cilento. Negli ultimi anni l’evento organizzato dalla Federazione Italiana, ha fatto tappa a Palinuro e Casal Velino. Per il 2020 la novità è rappresentata da Capaccio Paestum. L’Ente, guidato dal sindaco Franco Alfieri, ha dato infatti il via libera alla proposta presentata dall’ASD Volley Salerno di poter coorganizzare una tappa del torneo in programma da giugno ad agosto.

Campionato di Beach Volley, un’opportunità anche in chiave turistica

Una importante opportunità per il territorio, considerato che il campionato viene trasmesso anche su emittenti nazionali, ha come partner importanti organi di informazioni e grandi aziende. Ogni tappa, oltre all’avento sportivo, prevede l’allestimento di un villaggio con varie stand promozionali. Insomma per Capaccio Paestum potrebbe rappresentare un’importante promozione.

Una opportunità che il Comune vuole cogliere per “contribuire oltre alla diffusione della cultura sportiva e delle discipline sportive sul territorio, anche a meglio connotare e potenziare l’offerta turistica delle località balneari e ad incrementare il flusso turistico nei nostri lidi, con ricadute anche sull’indotto in termini di pernottamenti e ristorazione”. Di qui la scelta di aderire all’accordo per coorganizzare una tappa del Campionato Italiano Assoluto Double Gender di Beach Volley 2020.