Turismo ai tempi del Coronavirus: la Campania riparte dai campani e dagli Italiani

Potrebbe essere riassunto in queste parole il monito della Cooperativa di operatori turistici di Vivicilento che si è radunato negli scorsi giorni.

Dal tavolo operativo è venuta fuori un’interessante proposta, ovvero quella di “spingere l’interesse dei vacanzieri italiani verso l’Italia stessa, puntando sulla possibilità di introdurre sgravi fiscali per le vacanze all’interno dei territori nazionali“.

Questa sarebbe una manovra efficace per arginare lo spaventoso crollo del settore turistico, fortemente minato dal clima di allarmismo diffuso in queste settimane.

Una manovra che dovrebbero prendere in forte considerazione gli enti governativi regionali e nazionali, che hanno già manifestato la volontà di trovare soluzioni a questa emergenza senza precedenti.

La proposta non può che incontrare il favore dell’opinione pubblica, e in special modo degli organi di stampa, che in tutta questa faccenda hanno certamente contribuito a diffondere la paura con titoli clickbait talvolta troppo forti.

E una volta rientrata l’emergenza, proprio gli “addetti all’informazione” potranno giocare un ruolo fondamentale nel lungo processo di riabilitazione dell’immagine del paese. Sarà importante ripartire da ciò che di meglio può offrire l’Italia. A partire dalla Campania, promuovendo e celebrando le sue bellezze senza tempo, la sua cultura, la sua storia, la sua gastronomia.

Ed ecco perché ora più che mai dovremmo gridare al mondo quanto siamo fieri delle nostre bellezze, riscoprendo in prima persona città, luoghi, attrattive e musei.

Ad esempio perché non immergersi nelle bellezze di Napoli, magari proprio con un bel itinerario gastronomico alla scoperta della tradizione della Pizza, in barba ai francesi di Canal Plus che ci hanno recentemente sbeffeggiato con uno spot di cattivissimo gusto.

Oppure perché non riscoprire alcuni dei musei cittadini più rilevanti, come il Museo Archeologico o il Museo di Capodimonte; d’altronde se continuano ad essere aperti al pubblico, significa che non c’è reale pericolo nel visitarli.

E se proprio non volete stare in luoghi chiusi, beh la Campania è ricchissima di posti stupendi, dagli scorci del Golfo di Napoli, alle stupende isole di Procida, Ischia e Capri, senza dimenticare il nostro Parco Nazionale del Cilento e i comuni presenti al suo interno.

Questi sono solo alcuni spettacolari esempi del valore prezioso della nostra terra… che non smetterà mai di stupire, lottare e farsi amare dal mondo intero.