Coronavirus e turismo: “spingiamo gli italiani a visitare l’Italia”

“I recenti accadimenti che riguardano il nostro paese stanno creando panico e timore infondato su spontamenti e vacanze, al punto da far prevedere un calo dal 30 all’80% per il comparto turismo”. Lo dicono dalla Cooperativa di operatori turistici di ViviCilento che lancia una proposta.

La richiesta è quella di andare oltre agli ammortizzatori introdotti dal Governo e “spingere l’interesse dei vacanzieri italiani verso l’Italia stessa, cercando di smorzare il clima di paura e puntando sulla possibilità di farla detrarre dalla prossima dichiarazione dei redditi”.

“Questo comporterebbe un’azione propositiva atta a diffondere un clima di sicurezza e tranquillità negli spostamenti nel nostro territorio. Ciò porterebbe benefici ai consumatori, alle attività, ma anche una soluzione atta a tenere in vita il settore del turismo che, ad oggi, manda chiari segnali di aiuto”, fanno sapere da ViviCilento.

Intanto si è riunito ieri, convocato dal Presidente Vincenzo de Luca, il tavolo operativo al quale hanno partecipato le associazioni elle categorie produttive della Campania, per analizzare e affrontare le criticità che stanno emergendo nei comparti economici in relazione alla epidemia di coronavirus. “E’ stato un primo incontro – ha dichiarato il Presidente De Luca – utilissimo per capire le esigenze di tutti i settori interessati anche in relazione a quanto è recepito nei decreti annunciati dal Governo con le misure a sostegno dei comparti interessati. Seguiremo insieme l’evolversi della situazione e la Regione sarà al fianco degli operatori”.

E’ stato affrontato specificamente anche il problema delle ripercussioni che si potranno registrare per il turismo già in questi giorni oltre che nelle prossime settimane e mesi. Saranno intraprese tutte le iniziative per sostenere e rilanciare il settore turistico e alberghiero, anche con una campagna promozionale, assicurano dalla Regione. Su questo fronte il Presidente De Luca ha anche annunciato l’importanza di una iniziativa comune che coinvolgerà tutti gli operatori, affidando a personalità del mondo della cultura e dello spettacolo uno spot per promuovere l’immagine di Napoli e della Campania sulla scena internazionale.