Tribunale di Vallo, De Luca: prese tutte le precauzioni necessarie

Presso il Tribunale di Vallo della Lucania sono state applicate tutte le misure di sicurezza necessarie in questo periodo di emergenza coronavirus. A dirlo il presidente Gaetano De Luca che replica così alle richieste giunte dall’Aiga che chiedevano interventi per evitare la diffusione del contagio e, in ultima istanza, la chiusura del palazzo di giustizia vallese (leggi qui). “Stiamo applicando in tribunale a Vallo esattamente le regole che sono state impartite a livello superiore – ha spiegato De Luca – non essendo autorità sanitarie non possiamo certo decidere di chiudere il Tribunale”.

Al momento sono in vigore alcune prescrizioni disposte già dalla Corte d’Appello di Salerno che prevedono anche limitazioni per la partecipazione alle udienze. Ma non solo: “Facciamo fare la sanificazione due volte al giorno durante la mattinata e mandiamo i nostri collaboratori a controllare che non si facciano capannelli. Se arriveranno altre disposizioni noi le rispetteremo”, ha detto il presidente del Tribunale.

De Luca ha voluto anche replicare a quanti contestavano la scelta di posizionare un tavolo tra avvocati e magistrati. Per alcuni un modo per tutelare questi ultimi ma non gli avvocati. “Quel banco – risponde il presidente del Tribunale – non serve a salvare i giudici, ma a far rispettare fisicamente la distanza di un metro. I più esposti a rischi sono proprio i magistrati considerato il numero di avvocati che ricevono, questo è un modo obiettivo per prevedere le distanze che la legge ci prescrive”.