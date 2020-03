Serie D: Taranto, provvedimento in vista della sfida con la Gelbison

Sarà disputata a porte chiuse la partita Taranto Gelbison. La squadra pugliese è stato punita dal giudice sportivo con una multa ed una gara da giocare a porte chiuse: non ci saranno tifosi, quindi, nel match di domenica allo “Iacovone”.

Di seguito il comunicato ufficiale della Lega:

Euro 2.000,00 e 1 gara a porte chiuse TARANTO F.C. 1927 S.R.L. Per avere propri sostenitori introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (2 bombe carta) che veniva lanciato sul campo per destinazione esplodendo a circa 2 metri da un A.A. Inoltre i medesimi lanciavano alcune bottigliette (5-6) piene di acqua e confezioni di caffè borghetti che cadevano sul campoper destinazione e sul terreno di gioco rischiando di colpire un A.A. e alcuni calciatori. Sanzione così determinata anche in ragione della recidiva specifica di cui al C.U. 95.