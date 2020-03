Scarichi nei corsi d’acqua: controlli tra Capaccio e Ascea

I residenti dei comuni della Valle dell’Alento, questa mattina, poco prima delle 7, sono stati svegliati dalla presenza di un elicottero che per più di un’ora ha sorvolato la zona tra i comuni di Stella Cilento, Casal Velino, Castelnuovo Cilento, Ascea, Lustra e Perito. Lo stesso precedentemente era stato avvistato anche tra Agropoli e Capaccio Paestum.

L’attività rientra nell’ambito dell’indagine che aveva già preso il via nei mesi scorsi, finalizzata a rilevare eventuali scarichi nei corsi d’acqua. A gennaio la Capitaneria di Porto aveva provveduto a mettere in atto l’operazione Alento River, coordinata dalla Procura di Vallo della Lucania.

L’attività d’indagine portò a screening sul territorio attraverso il telerilevamento effettuato con un elicottero, per verificare la presenza eventuale di macchie cromatiche in fiumi, canali e torrenti. L’attività permise di ispezionare 11 aziende, 10 delle quali risultarono non in regola.